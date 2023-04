Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mauer beschädigt und weggefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Am Schloßpark;

Unfallzeit: zwischen 31.03.2023, 15.00 Uhr, und 03.04.2023, 15.00 Uhr;

Eine kniehohe Mauer beschädigt hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Zu dem Geschehen an der Straße Am Schloßpark kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

