Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gepäckstücke lösen Polizeieinsätze aus

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am verlängerten Wochenende lösten liegengelassene Gepäckstücke gleich zwei Einsätze der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart aus.

Am Freitag, den 6. Januar 2023, entdeckte eine Streife der Bundespolizei eine gelbe Tasche in der Nähe eines Mülleimers in der Abflugebene des Terminals 3. Da die Bundespolizei den Eigentümer zunächst nicht ausfindig machen konnte wurde der betroffene Bereich abgesperrt und die Tasche näher untersucht. Nachdem die Tasche als unbedenklich eingestuft werden konnte, hob die Bundespolizei die Absperrung wieder auf. In der Tasche befanden sich ein Karton und eine Plastiktüte. Der kurz darauf ermittelte Besitzer gab an, die Tasche dort entsorgt haben zu wollen.

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Sonntag, den 8. Januar 2023. Kräften des Zolls war ein nicht zuordenbarer Koffer in der Ankunftsebene des Terminals 3 aufgefallen, woraufhin die Bundespolizei verständigt wurde. Da in der Nähe kein möglicher Besitzer ermittelt werden konnte, sperrte die Bundespolizei den betroffenen Bereich ab. Nachdem der Gegenstand überprüft wurde, hob die Bundespolizei die Absperrung wieder auf. Im Koffer befanden sich in diesem Fall Kleidungsstücke und andere alltägliche Gegenstände. Ein Etikett gab Hinweise auf den vermeintlichen Besitzer. Das Gepäckstück wurde anschließend an die Flughafenwache übergeben.

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart appelliert in diesem Zusammenhang an Reisende: Lassen Sie keine Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehen, auch nicht für kurze Zeit! Sollten Sie Gepäckstücke am Flughafen vergessen haben, ist dies unverzüglich der Bundespolizei oder dem Flughafenbetreiber zu melden! Melden Sie sich auch, wenn Ihnen liegengelassene Koffer, Rucksäcke, Tüten oder Taschen auffallen!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell