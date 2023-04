Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Haus nach Brand unbewohnbar

Schöppingen (ots)

Ereignisort: Schöppingen, Ramsberg;

Ereigniszeit: 05.04.2023, 03.10 Uhr;

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am frühen Mittwochmorgen in Schöppingen. In der Bauerschaft Ramsberg hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Kamin Feuer gefangen. Die Bewohner konnten sich trotz der starken Rauchentwicklung unverletzt retten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Bewohnbar war das Wohnhaus zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an. (db)

