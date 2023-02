Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Polizeihauptkommissar Jörn Metzler ist neuer Chef der Polizeistation Gernsheim

Gersnheim (ots)

Die Polizeistation Gernsheim hat einen neuen Dienststellenleiter. Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, führte den Polizeihauptkommissar Jörn Metzler am Mittwoch (01.02.), anlässlich einer kleinen Feierstunde im Bürgersaal der Stadt Gernsheim, offiziell in sein Amt ein. "Mit Jörn Metzler haben wir genau den richtigen Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe gefunden", sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit in seiner Ansprache. Der 52 Jahre alte Polizeibeamte tritt die Nachfolge von Florian Mohr an, der zur Polizeistation Lampertheim - Viernheim wechselte.

Jörn Metzler trat im Jahr 1988 in den Polizeidienst ein. Er lernte sein Handwerk von der Pike auf und blickt auf jahrzehntelange Einsatzerfahrung zurück. Nach der Ausbildung und anschließend rund einem Jahr als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mainz - Kastel, wechselte der Polizeihauptkommissar im Jahr 1992 zur Polizeistation Groß-Gerau. Eine weitere Station war anschließend unter anderem die Polizeistation Lampertheim - Viernheim. Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2004, versah er zunächst als Vertreter und später als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst seinen Dienst bei der Polizeistation Lampertheim - Viernheim. Jörn Metzler übernahm anschließend weitere Funktionen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Bergstraße sowie in der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium in Darmstadt. Zuletzt hatte er die Leitung des Sicherheits- und Ordnungsbereiches bei der Polizeistation Rüsselsheim inne und war Vertreter des dortigen Dienststellenleiters.

Der neue Stationsleiter wohnt mit seiner Ehefrau im Weiterstädter Stadtteil Gräfenhausen und ist Vater einer 17-jährigen Tochter. Der Hauptkommissar fährt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Motorrad, spielt Fußball in einer Altherrenmannschaft und fährt im Winter gerne Snowboard. Ehrenamtlich engagiert sich Metzler im Vorstand des Vereins Bürger und Polizei e. V. Bergstraße und bei der International Police Association (IPA) der Sektion Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell