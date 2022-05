Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: PKW von Fahrbahn abgekommen, vier Schwerverletzte

A4 Hermsdorf-Ost (ots)

Heute Morgen gegen 05:50 Uhr ereignete sich auf der A4 in der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost Richtung Frankfurt a.M. ein schwerer Unfall. Ein 30-jähriger polnischer Fahrer kam mit seinem PKW Peugeot an der Anschlussstelle Hermsdorf Ost von der Fahrbahn ab, fuhr auf die aufsteigende Leitplanke und überschlug sich in Folge. Nachfolgend kollidierte der PKW noch mit einer Notrufsäule und der Leitplanke der Auffahrspur. Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei weitere Erwachsene und ein Säugling im Fahrzeug. Alle Insassen wurden zur Versorgung ins nächste Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 EUR.

