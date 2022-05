Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4, nahe Parkplatz Willrodaer Forst, Richtung Frankfurt/M.

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen frühen Mittag auf der Bundesautobahn A 4, nahe des Parkplatzes Willrodaer Forst bei Erfurt, in Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Hier war zum Unfallzeitpunkt, aus bisher ungeklärter Ursache ein ukrainischer Pkw Hyundai auf dem Standstreifen abgestellt. In diesem befanden sich zwei Erwachsene (M/W) und zwei Kinder (W/6 Jahre//M/ 2 Jahre). Ein 61 jähriger Fahrer eines Pkw Fiat aus dem Raum Zwckau kam hier mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pkw Hyundai. Dabei wurden alle vier Insassen aus dem Hyundai verletzt, unter anderem das 6-jährige Mädchen lebensbedrohlich. Auch der Fiat-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt. Zwischenzeitlich wurden alle Verletzten aus dem Hyundai in ein Klinikum nach Erfurt verlegt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern gegenwärtig an. Zur Zeit ist die Bundesautobahn A 4 in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell