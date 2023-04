Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kupferdiebe in Gronau und Epe unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Orffring, Nachtigallenstraße, Overdinkelstraße / Gronau-Epe, Riekenhofweg;

Tatzeit: zwischen 04.04.2023, 21.00 Uhr, und 05.04.2023, 08.30 Uhr;

Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau und Epe. Die Täter schlugen an der Nachtigallenstraße, der Overdinkelstraße sowie im Ortsteil Epe am Riekenhofweg zu. Gescheitert sind die Diebe am Orffring. Dort löste sich das Rohr nicht von der Dachrinne. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell