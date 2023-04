Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Gartenhütte

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bruktererstraße;

Tatzeit: zwischen 04.04.2023, 18.00 Uhr, und 05.04.2023, 16.00 Uhr;

Einen Laubbläser der Marke Bosch und eine Campinggasflasche haben Unbekannte in Borken gestohlen. Die Täter waren vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in eine Gartenhütte auf einem Grundstück an der Bruktererstraße eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell