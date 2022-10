POL-DO: Zeugen nach Raub in Dortmund-Kurl gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1107 Nach dem Zusammenstoß einer Autofahrerin mit einem Radfahrer am Sonntag (9.10.2022) in Dortmund-Wellinghofen sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Die 54-jährige Dortmunderin fuhr um 10.30 Uhr mit einem Honda über die Holtbrügge in Richtung Lücklemberg, als ein Dortmunder (21) mit seinem Mountainbike die Straße überquerte. Sie stießen zusammen. Dabei ...

