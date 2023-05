POL-WOB: Einbruch auf Baustelle - Täter entwenden Werkzeug

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rothenfelder Markt 10.05.2023, 17.53 Uhr Am Mittwochabend brannte es in einemleerstehenden Haus in der Straße Rothenfelder Markt in der Wolfsburger Innenstadt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Am frühen Mittwochabend verständigte eine aufmerksame Passantin die Feuerwehr, nach dem sie aus einem derzeit ...

mehr