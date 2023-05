POL-WOB: Klimaprotestlerin seilt sich von Fußgängerbrücke ab

Lehre, Groß Brunsrode (ots) - Lehre, Groß Brunsrode, Dorfstraße 08.05.2023, 14.45 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dorfstraße in Brand. Gegen 14.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über Notruf alarmiert und waren binnen weniger Minuten am Einsatzort. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der betroffene Scheunenteil schon in ...

