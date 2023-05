Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Täter verursachen hohen Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Am Lerchengarten 06.05.2023, 12.30 Uhr - 08.05.2023, 06.25 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in eine Grundschule in der Straße Am Lerchengarten eingebrochen.

Dabei verursachten die Täter durch ihr brutales Vorgehen einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich belaufen dürfte.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag 12.30 Uhr und Montagmorgen 06.25 Uhr.

Ein Angestellter der Schule hatte den Einbruch in Verbindung mit dem Vandalismus entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter unter Überwindung eines Zaunes auf das Schulgelände. Hier begeben sie sich zu einem Laubengang und öffnen mit brachialer Gewalt zwei Türen die ihnen den Zugang zum Mensatrakt versperrten. In der Mensa zerstörten sie einen Rolladen und eine Holzplatte vor einer Kiosktheke. Das dahinter befindliche Geschirr ging dabei ebenfalls zu Bruch.

Auf ihrem weiteren Streifzug durch die Schule öffneten die Täter mit zerstörerischer Kraft weitere Türen und einen Schrank. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die Täter vor, während oder nach ihrer Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

