Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Scheune gerät in Brand - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Lehre, Groß Brunsrode (ots)

Lehre, Groß Brunsrode, Dorfstraße

08.05.2023, 14.45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Dorfstraße in Brand.

Gegen 14.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über Notruf alarmiert und waren binnen weniger Minuten am Einsatzort. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der betroffene Scheunenteil schon in Vollbrand. Nahezu sämtliche Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Lehre waren mit 78 Einsatzkräften am Unglücksort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Dabei war es dem beherzten, umsichtigen und schnellen Eingreifen der Brandbekämpfer zu verdanken, dass die Flammen nicht auf die gesamte Scheune und auf umstehende Gebäude übergriffen.

Gegen 17.30 Uhr waren das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit der Untersuchung zur Brandursache begonnen.

Zur Schadenshöhe kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

