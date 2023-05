Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung in leerstehendem Haus - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Markt

10.05.2023, 17.53 Uhr

Am Mittwochabend brannte es in einemleerstehenden Haus in der Straße Rothenfelder Markt in der Wolfsburger Innenstadt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Mittwochabend verständigte eine aufmerksame Passantin die Feuerwehr, nach dem sie aus einem derzeit leerstehenden Haus am Rothenfelder Markt Rauch wahrgenommen hatte.

Die Berufsfeuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindert werden konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell