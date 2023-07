Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin wehrt sich

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (05.07.2023) eine 33 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, Waren im Wert von etwa 90 Euro aus verschiedenen Geschäften eines Einkaufszentrums an der Sophienstraße gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Ein 32 Jahre alter Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts beobachtete die 33-Jährige gegen 13.30 Uhr, wie sie Kopfhörer und diverse Lebensmittel aus der Auslage nahm. Anschließend soll sie das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen, wieder verlassen haben. Der Mitarbeiter folgte der Frau daraufhin in ein weiteres Geschäft, in welchem sie ein Kleid an sich nahm und den Kassenbereich erneut ohne Bezahlung passiert haben soll. Nachdem der 32 Jahre alte Mann sowie drei Sicherheitsmitarbeiter die Frau ansprachen und die Polizei alarmierten, soll sie den 32-Jährigen zur Seite gestoßen und versucht haben zu flüchten. Die drei Sicherheitsmitarbeiter holten die Tatverdächtige schließlich ein und übergaben sie den alarmierten Polizeibeamten. Die 33 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (06.07.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell