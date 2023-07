Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sitzbank mit übelriechender Flüssigkeit überschüttet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.07.2023) einen 57 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Sitzbank an der Rommelstraße mit einer übelriechenden Flüssigkeit übergossen zu haben. Der 57-jährige Anwohner rief selbst die Polizei, nachdem er gegen 20.00 Uhr die Holzbank auf Höhe einer dortigen Grünanlage mit der Flüssigkeit übergossen hatte. Die Beamten stellten dort den üblen Geruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Ein 22 Jahre alter Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen und musste durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten beschlagnahmten in der Folge eine Flasche dieser Flüssigkeit in der Wohnung des Mannes. Ob die Bank durch die Flüssigkeit beschädigt wurde, muss noch geprüft werden. Der 57-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell