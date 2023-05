POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf dem Gelände eines Fahrradgeschäfts in Brake

Delmenhorst (ots) - Bei der Polizei in Ganderkesee ist an zwei Tagen das Codieren von Fahrrädern möglich. Angehörige der Polizeistation bieten am - Montag, 22. Mai 2023 - Mittwoch, 14. Juni 2023 in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr die Codierung an. Dabei werden Fahrrad- und Eigentümerdaten in eine polizeiliche Datenbank eingetragen (Registrierung). Diese ...

