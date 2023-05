POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradcodierung bei der Polizei in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr ist am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 02:05 Uhr, der Brand eines Einfamilienhauses in Jaderberg gemeldet worden. Der 60-jährige Bewohner des Hauses in der Georgstraße wurde in der Nacht durch einen lauten Knall wach. Bei der Nachschau bemerkte er, dass der Flur im Obergeschoss bereits verraucht war. Er begab sich ...

mehr