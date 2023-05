Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Fünf Personen wurden am Montag, 15. Mai 2023, gegen 12:00 Uhr, bei einem Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Johannastraße in Nordenham verletzt, eine von ihnen schwer.

Bei Wartungsarbeiten im Werk ist Schwefelsäure ausgetreten. Vier mit der Wartung beschäftigte Mitarbeiter sind mit der stark ätzenden Säure in Kontakt geraten und dabei verletzt worden. Ein 20-jähriger Nordenhamer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Verletzten wurden von den Besatzungen von sieben Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug behandelt. Auch ein Angehöriger des Rettungsdienstes erlitt durch den Kontakt mit der Säure leichte Verletzungen. Rund 120 Einsatzkräfte waren auf dem Betriebsgelände tätig. Darunter Angehörige der Werksfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Nordenham und Einswarden, vom THW Nordenham, von der DLRG Nordenham, Brake und Butjadingen und dem Gefahrgutzug Wesermarsch.

Von der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Da eine unbestimmte Menge der Säure auch in die nahe Weser geriet, wird auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung ermittelt. Gewässerproben wurden entnommen. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Beschlagnahme der gewarteten Anlage ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell