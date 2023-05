Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen entstanden. Da sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hat, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Der bislang unbekannte Verursacher befuhr zwischen Sonntag, 14. Mai 2023, 19:00 Uhr, und Montag, 15. Mai 2023, 04:20 Uhr, mit einem silbernen Pkw die Hauptstraße in Stollhamm in Richtung Abbehausen. In einer Linkskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten SUV einer 45-Jährigen aus Butjadingen. An ihrem Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Anschließend setzte der Verursacher die Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort, an dem Teile seines Pkws zurückblieben.

Wer weitere Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell