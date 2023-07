Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weggefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen VW Golf hat am Donnerstag (06.07.2023) in der Stuttgarter Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Der Unbekannte soll zwischen 12.10 Uhr und 13.10 Uhr mit seinem schwarzen Golf mit Stuttgarter Kennzeichen, beim Einparken, einen auf Höhe Hausnummer 107 geparkten blauen VW Multivan beschädigt haben. Anschließend fuhr er in Richtung Feuerbacher-Tal-Straße, wo er wenige Meter später an einer roten Ampel anhielt. Zwei Zeugen liefen zu dem Golf-Fahrer und machten ihn auf den Unfall aufmerksam. Der Mann fuhr jedoch weiter in Richtung Feuerbacher-Tal-Straße. Er soll etwa 80 Jahre alt, zwischen 150 und 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte lichtes graues Haar, trug ein rotes Polo-Shirt sowie eine blaue Jeanshose und hatte eine Brille mit silbernem Gestell. Zeugen, insbesondere die beiden unbekannten Männer, die den Fahrer ansprachen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

