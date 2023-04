POL-HH: 230414-3. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots) - Zeit: 16.04.2023, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Ort: Hamburg-Kirchwerder, Fähranleger Zollenspieker Am Sonntag veranstaltet die Polizei Hamburg mit ihren Partnerorganisationen und dem "Forum Verkehrssicherheit Hamburg" einen Informationstag zum Start in die Zweiradsaison am Fähranleger Zollenspieker. ...

mehr