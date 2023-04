Polizei Hamburg

POL-HH: 230414-2. Saisonauftakt für Motorrad- und Fahrradfahrende - Einladung für Medienvertreter zum Fähranleger Zollenspieker

Zeit: 16.04.2023, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Ort: Hamburg-Kirchwerder, Fähranleger Zollenspieker

Am Sonntag veranstaltet die Polizei Hamburg mit ihren Partnerorganisationen und dem "Forum Verkehrssicherheit Hamburg" einen Informationstag zum Start in die Zweiradsaison am Fähranleger Zollenspieker. Dabei richtet sich in diesem Jahr das Augenmerk nicht nur auf die Motorradfahrenden, sondern mit der Aktion "Kopf hoch" auch erneut auf die Rennradfahrenden.

Alljährlich zieht es viele Zweiradfahrende im Frühling mit steigenden Temperaturen mehr und mehr auf die Straßen. Bei aller Freude über dieses besondere Lebensgefühl auf Motorrädern und dem Spaß beim Rennradfahren, sind auch jedes Jahr wieder Verkehrsunfälle mit zum Teil schwerwiegenden Folgen zu beklagen.

So kam es in den letzten drei Jahren zu etwa 2.100 Motorradunfällen in Hamburg, bei denen über 1.000 Biker verletzt wurden, mehr als 200 sogar schwer und sechs verstarben. Dabei wurden in diesem Zeitraum unachtsame Abbiege- und Wendemanöver von Kraftfahrzeugführenden als Hauptunfallursache registriert. Allerdings sind immer wieder auch nicht angepasste Geschwindigkeit, Selbstüberschätzung und eine unzureichende Schutzkleidung oder mangelnde Sichtbarkeit Anlässe für selbst verursachte Verkehrsunfälle von Motorradfahrenden.

Das interessante Vier- und Marschland mit den Deichanlagen ist aber auch für Rennradfahrende ein beliebtes Trainings- und Ausflugsziel. Allerdings ergeben sich auch für die Nutzenden der schnellen Velos Gefahren, die in den letzten Jahren zu mehreren Verkehrsunfällen mit ebenfalls zum Teil schwerwiegenden Verletzungen führten. Auch hier nehmen die Polizeibeamten wiederkehrend Unfälle auf, bei denen Fahrradfahrende als Hauptverursacher durch Auffahren auf ein parkendes Fahrzeug geführt werden. Unter dem Motto "Kopf hoch" setzt der Verkehrssicherheitstag an dieser Stelle an und spricht insbesondere die Rennradfahrenden mit deren spezieller, gesenkter Körperhaltung an.

Die Polizei Hamburg wird am Sonntag mit Einsatzkräften der Motorrad- und Fahrradstaffeln der Verkehrsdirektion und ihren Sicherheitspartnern, der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe, der ADFC Bezirksgruppe Bergedorf, dem TÜV Nord, dem Fahrlehrerverband Hamburg, dem streetbunnycrew e.V., den Organisatoren des Motorradgottesdienstes (MoGo), des Radsportverbandes Hamburg und einer Delegation der Polizei Niedersachsen für Informationen und Sicherheitstipps zur Verfügung stehen.

Außerdem besteht vor Ort die Möglichkeit, ein Polizei-Motorrad, das mit der sogenannten ProViDa-Technik (Proof Video Data) ausgestattet ist, zu besichtigen.

Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Hierüber wird gegebenenfalls gesondert informiert.

