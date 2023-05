POL-VER: Pressemitteilung vom 25.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Achim. Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ortfeld. Derzeit unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Einfamilienhaus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Art und Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt. Die Spurensicherung ...

