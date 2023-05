Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 24.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Radladers ++

Verden. Am Dienstagmorgen geriet ein Radlager auf einer Weide in der Weitzmühlener Straße in Vollbrand.

Der freistehende Radlader geriet gegen 08:20 Uhr in Brand und konnte anschließend durch die Feuerwehren Verden und Eitze gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

++ Brand in Wohnung ++

Achim. Am Dienstag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Bremer Straße, bei dem nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt wurden.

Nach ersten Informationen vergaß eine Bewohnerin eine Pfanne mit Essen auf ihrem Herd. Durch Nachbarn wurde im Weiteren Rauchgeruch wahrgenommen und der Notruf getätigt. Die Feuerwehren Achim, Bierden und Uphusen löschten den Brand und gaben die Wohnung und den Gemeinschaftsflur nach ausgiebiger Lüftung wieder frei. Nach aktuellen Erkenntnissen verletzten sich hierbei keine Personen.

++ Alleinbeteiligte E-Bike-Fahrerin leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Fahrerin eines E-Bike bei einem Sturz leicht.

Gegen 07:42 Uhr befuhr eine 45-jährige Fahrerin mit ihrem E-Bike die Straße Im Burgfeld in Richtung Ysostraße. Nahe der Straße Alte Burg geriet die Fahrerin ersten Informationen zufolge gegen einen Bordstein, stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein örtliches Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in ehemalige Räumlichkeiten einer Fahrschule ++

Vollersode. Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in die ehemaligen Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Bergstraße.

Bislang unbekannte Täter drangen gegen 02:44 Uhr gewaltsam in die inzwischen ungenutzten Räumlichkeiten einer Fahrschule ein. Anwohner bemerkten den Einbruch und sahen mindestens zwei Täter mit einem unbeleuchteten Pkw flüchten. Zu den Personen oder dem Pkw liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter kein Diebesgut.

Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Nacht gemacht haben, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch misslingt - Möbel im Außenbereich gestohlen ++

Ritterhude. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem versuchten Einbruch sowie einem Diebstahl von Möbelstücken bei einer Bäckerei in der Bremer Landstraße.

Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 04:15 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge misslang dies und die Täter entwendeten im Anschluss Möbelstücke im dortigen Außenbereich. Eine Sicherung der Möbelstücke soll vorhanden gewesen sein.

Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Futterhaus ++

Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich ein Einbruch in ein Futterhaus für Tiere in der Blumenthaler Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19:15 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Futterhauses und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Nacht gemacht haben, werden gebeten diese unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt ++

Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Markt.

Bislang unbekannte Täter versuchten nach ersten Erkenntnissen zwischen 19:00 Uhr und 03:00 Uhr gewaltsam über ein dortiges Blumengeschäft in den Verbrauchermarkt zu gelangen. Hierdurch lösten die Täter Alarm aus und ließen von einer weiteren Tatausführung ab.

Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter 04791/3070.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ritterhude. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bellmers Wiese, bei dem nach aktuellem Stand kein Diebesgut entwendet wurde. Bislang unbekannte Täter gelangen zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet.

Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht ++

Grasberg. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Am Findorffhof, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Nach ersten Informationen befuhr ein jugendlicher Fahrradfahrer gegen 07:30 Uhr die Straße Am Findorffhof aus Richtung der Eickedorfer Straße. Ersten Angaben zufolge nutze der Fahrradfahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon und fuhr infolgedessen auf einen geparkten Peugeot auf. Der Fahrradfahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

++ Ein Verletzter bei Verkehrsunfall ++

Lilienthal. Am Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Lilienthaler Allee und der Dr.-Sasse-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines VW die Dr.-Sasse-Straße in Richtung Lilienthaler Allee. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der 49-Jährige ersten Informationen zufolge nach links auf die Lilienthaler Allee einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 41-jährigen Fahrer eines Audi. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Audi in einen dortigen Graben geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Audi verletzte sich hierbei leicht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 11.000 Euro beziffern.

++ Verkehrsunfall beim Überholen - eine Person leicht verletzt ++

Schwanewede. Am Dienstag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße (K33), bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Radladers befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Schwanewede. Eine 58-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr hinter dem Radlader und beabsichtigte nach ersten Informationen in Höhe der Beckedorfer Heide zu überholen. Hierbei übersah sie nach ersten Informationen, dass der Fahrer des Radladers nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Pkw mit einem Straßenbaum und einem Straßenschild kollidierte. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht.

Der Hyundai war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

++ Verkehrsunfall auf Kreuzung - eine Person vermutlich leicht verletzt ++

Holste. Am Dienstag kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der K42 und der Oldendorfer Straße, bei dem sich eine Person vermutlich leicht verletzte.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Dorfstraße (K42) aus Richtung Stubben kommend und beabsichtigte nach ersten Informationen die Kreuzung zur Oldendorfer Landstraße in Richtung Holste zu überqueren. Hierbei übersah er eine 86-jährige Fahrerin eines Opel, die die Oldendorfer Landstraße in Richtung Wellen befuhr. Nach derzeitigen Informationen verletzte sich die Fahrerin des Opel infolge des Zusammenstoßes vermutlich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Opel war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

