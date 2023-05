Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 23.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Achim. Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ortfeld.

Derzeit unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Einfamilienhaus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Art und Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt.

Die Spurensicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe Verden.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Versuchter Einbruchdiebstahl in Tischlerei ++

Achim. Am Montag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Tischlerei in der Straße Rehland. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Tischlerei, wodurch ersten Informationen zufolge die Alarmanlage auslöste. Die Täter entfernten sich daraufhin vom Tatort. Entwendetes Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Alkoholisierter Fahrradfahrer ++

Verden. Am späten Montagnachmittag konnte ein alkoholisierter Fahrradfahrer im Bereich der Oberen Straße festgestellt werden.

Gegen 17:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Verden einen 41-jährigen Mann fahrend auf seinem Fahrrad fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

++ Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt ++

Langwedel. Am Montag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kind leicht verletzte.

Nach ersten Informationen beabsichtigte ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes von der Straße Am Goldbach nach links auf die Straße Herrenkamp einzubiegen. Hierbei übersah er das auf dem Bürgersteig fahrende Kind auf einem Fahrrad. Es kam zu Zusammenstoß, infolgedessen das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein geringer Sachschaden.

++ Fahrradfahrer bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt ++

Achim. Am Montag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße, bei dem sich ein Mensch leicht verletzte.

Eine 17-jährige Fahrerin eines BMW befuhr im Beisein Ihrer Mutter die Bergstraße. Es kam zum Zusammenstoß mit einem die Fahrbahn überquerenden Kind auf einem Fahrrad. Das Kind verletzte sich infolge der Frontalzusammenstoßes leicht.

Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

++ Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der A1 ++

Achim/A1. Am Montag ereignete sich gegen 15:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A1, bei dem drei Pkw beteiligt waren.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die A1 aus Richtung Hamburg kommend. Ersten Informationen zufolge musste der Fahrer des Skoda in Höhe des Bremer Kreuzes beim Fahrspurwechsel verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkten nach derzeitigen Informationen ein 30-jähriger Fahrer eines VW und eine 30-jährige Fahrerin eines Mazda zu spät, sodass der Mazda auf den VW und dieser auf den Skoda auffuhr. Der VW war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden lässt sich mit mindestens 6.000 Euro beziffern.

++ Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines E-Scooters ++

Achim. Am Montag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße in Achim, bei dem sich ein Jugendlicher leicht verletzte.

Nach ersten Informationen befuhr eine 41-jährige Fahrerin eines VW die Bergstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Memeler Straße beabsichtigte die Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen im dortigen Einmündungsbereich zu wenden und übersah hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Jugendlichen auf einem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.200 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Kupferkabel entwendet ++

Schwanewede. Zwischen Freitag und Montag kam es zu einem Diebstahl von Kupferstromkabeln in der Betonstraße.

Bislang unbekannte Täter gelangen gewaltsam durch einen Zaun auf ein Firmengelände und verschafften sich anschließend Zutritt zu den dortigen Lagerhallen. Anschließend entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Kupferstromkabeln und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Osterholz sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr, kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in ein Wohnhaus in der Straße Moorblick.

Nach derzeitigen Informationen versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnungen oder entwendetes Diebesgut sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Pkw ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Sonntag, 10:30 Uhr und Montag, 06:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Dorfstraße.

Bislang unbekannte Täter gelangten in den unverschlossenen VW, welcher auf einem Grundstück abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch unter 04791/3070.

++ Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Montag ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Im Eickbusch, bei dem sich ein Jugendlicher leicht verletzte.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr die Straße Im Eickbusch in Richtung Am Weißen Rieden. Ein entgegenkommender jugendlicher Fahrradfahrer stieß mit dem Pkw zusammen und verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

