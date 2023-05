Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz vom 21.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+++ Landkreis Verden +++

Verden

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden Samstagnacht eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille und eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille festgestellt. Es wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Oyten

Ein 70-Jähriger befuhr Samstag gegen 16.40 Uhr mit seinem Sattelzug die Autobahn A1 in Richtung Bremer Kreuz, als zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz eine Beschädigung an einem Vorderreifen auftrat. Hierdurch geriet sein Sattelzug vom Hauptfahrstreifen über den mittleren- auf den linken Fahrstreifen. Dort kollidierte der Sattelzug mit dem dort fahrenden Pkw eines 41-Jährigen, in welchem sich seine Insassen (33-Jährige und einem Kind) befanden. Hierdurch wurde der Pkw gegen die Mittelschutzplanke gedrückt und der Sattelzug kam zum Teil auf der Mittelschutzplanke und dem Pkw zum Liegen. Der Fahrzeugführer des Lkw und das Kind im Pkw wurden leicht, der Fahrer und die Beifahrerin im Pkw wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Langwedel und der Polizei Achim die Freiwillige Feuerwehr Oyten sowie der Rettungsdienst inklusive ein Rettungshubschrauber. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge um Mitternacht vollgesperrt werden.

Oyten

Am Samstagmittag wurde versucht in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Lübkemannstraße einzubrechen. Hierbei wurde versucht mehrere Fenster der Halle aufzuhebeln. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 04202/9960 bei der Polizei Achim oder unter der Telefonnummer 04207/911060 bei der Polizei Oyten zu melden.

Ottersberg

Auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Posthausen kam es Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 oder bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

+++ Landkreis Osterholz +++

Schwanewede

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 35-Jähriger mit einem Traktor mit einem Kreiselschwader den Molkereiweg in Schwanewede und beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Nachdem er noch, trotz bereits eingeleitetem Abbiegevorgang, von einem Pkw überholt wurde, bog er ab und übersah hierbei einen 47-Jährigen, welcher den Traktor mit seinem Motorrad überholen wollte. Es kam in Folge dessen zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden.

