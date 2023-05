Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen für den 20.05.2023

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden

Keine Meldungen

Osterholz

Keine Meldungen

Achim

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Achim. Am Freitag, den 19.05.2023, gegen 11:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter rechtswidrig Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rösener Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie die Scheibe einer Tür mit einem unbekannten Gegenstand ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Es kann derzeitig nicht gesagt werden, ob Diebesgut erlangt wurde. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 04202 9960 bei dem Polizeikommissariat Achim oder bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204 914 380 zu melden.

Schmorbrand in einer Tierarztpraxis

Achim. Am Freitag, 19.05.2023, um 15:18 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Tierarztpraxis in der Hauptstraße zu einem Schmorbrand. In dem Gebäude wurde zunächst ein Rauch-/Brandgeruch festgestellt. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte ein offenes Feuer verhindert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

