Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 18.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

Landkreis Verden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer. Langwedel. Wie der Polizei erst am Mittwoch bekannt wurde, kam es am Dienstag um 07.30 Uhr auf der Etelser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 15jährige Radfahrer wollte die Etelser Straße mit seinem Rad überqueren, wobei er eine 31jährige Frau mit ihrem Pkw Seat übersah. Es kam zum Zusammenstoß, allerdings bei geringer Geschwindigkeit, sodass der Radfahrer zwar zu Fall kam, aber glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden, der auf rund 2000 Euro geschätzt wird.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer. Achim. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Embser Landstraße. Ein 37jähriger VW-Fahrer aus Großenkneten wollte von einem Tankstellengelände in die Embser Landstraße einfahren. Einen bevorrechtigten Transporterfahrer ließ er passieren und fuhr auf die Straße ein. Hierbei übersah er dann jedoch einen 18 Jahre alten Motorradfahrer aus Ottersberg, welcher direkt hinter dem Transporter fuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde verletzt. Die Embser Landstraße musste für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 1500 Euro.

---------------------------------------------------------------

Landkreis Osterholz

Räuberischer Diebstahl. Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, packten zwei Kunden des REWE mehrere Bierflaschen in einen Rucksack. An der Kasse wurden dann lediglich zwei der Flaschen auf das Band gelegt und bezahlt. Als ein Mitarbeiter die beiden Kunden ansprach, versuchten dieses aus dem Laden zu fliehen. Einer der Beiden konnten von mehreren Mitarbeitern festgehalten werden. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein Mitarbeiter von dem Täter durch einen Schlag mit dem Ellenbogen im Gesicht verletzt. Der Täter hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Der zweite Täter ist unbekannt und noch immer flüchtig. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

Fahrzeug ausgebrannt. Ritterhude. Am Donnerstag gegen 02.15 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand im Koppelweg gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand umgehend ab. An dem Audi entstand dennoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Brandortaufnahme wurden Zeugen festgestellt, die zuvor mutmaßlich mehrere Personen im Bereich des Abstellortes des Pkw wahrgenommen hätten. Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache. Weitere Zeugen, die zwischen 01.30 und 02.10 Uhr entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

Mehrere Geschäftseinbrüche. Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Heidkamp in Schwanewede zu mehreren versuchten und vollendeten Einbruchsdiebstählen in mindestens fünf Geschäfte. Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Mittwoch in dem Bereich gemacht haben, sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell