Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Brand von Traktor

Willstätt (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei gegen 2 Uhr in der Waldstraße der Brand einer Scheune gemeldet. Vor Ort stellten die Ermittler fest, dass ein im Freien abgestellter Traktor in Brand geraten war. Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die danebenstehende Scheune gerade noch verhindern. Am Traktor entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /ag

