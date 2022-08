Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall einer Rollerfahrerin

Durmersheim (ots)

Infolge eines Sturzes zog sich eine 15-jährige Rollerfahrerin am Sonntagabend schwere Verletzungen zu. Die Lenkerin des Kleinkraftrads befuhr gegen 22:40 Uhr gemeinsam mit ihrem 15 Jahre alten Sozius die Grenzstraße. Offenbar aufgrund einer Katze auf der Fahrbahn sah sich die junge Fahrerin gezwungen stark abzubremsen, wodurch das Gefährt auf die Straße fiel. Durch den Sturz verletzte sich das Mädchen schwer und wurde durch die Helfer des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Obhut einer Bekannten übergeben. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde das Zweirad von einem Abschleppdienst abgeschleppt.

