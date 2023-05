Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vatertag: Bilanz der Polizei

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Landkreis. Die Polizei im Landkreis Verden zieht nach dem sogenannten "Vatertag" eine insgesamt positive Bilanz. Ganz ohne alkoholbedingte Auseinandersetzungen verlief der Tag dann aber doch nicht, so mussten die Beamtinnen und Beamten zweimal zum Schützenplatz in Daverden ausrücken. Hier wurde ein 22-Jähriger von einem 24-Jährigen geschlagen und verletzt. Im Rahmen einer anderen Auseinandersetzung am selben Ort schubsten und schlugen zwei derzeit unbekannte Männer zwei Achtzehnjährige, die dadurch leicht verletzt wurden. In beiden Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Landkreis. Die Polizei im Landkreis Osterholz zieht nach dem sogenannten "Vatertag" Bilanz und spricht von insgesamt ruhigen Feierlichkeiten. Bei bestem Wetter lockte es viele Leute auf die Straßen. Nur wenige alkoholbedingte Ausfälle oder gar Straftaten sind der Polizei zugetragen worden. So musste die Polizei mehrmals zum Sportplatz in Pennigbüttel, Im Hof, ausrücken: Nach einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Mann. Er steht in Verdacht, dem Opfer ein Glas ins Gesicht geschlagen zu haben. Der 24-Jährige musste anschließend noch aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem kam es am selben Ort zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei anderen 19-Jährigen, worauf auch hier Strafverfahren gegen beide jungen Männer eingeleitet wurden. Wegen Körperverletzung, ebenfalls an der Straße Im Hof, muss sich zudem ein 26-Jähriger verantworten, da dieser beschuldigt wird, ein Glas gegen den Kopf eines 22-Jährigen geschlagen zu haben.

