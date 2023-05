POL-VER: ++ Mitarbeiterin verhindert Betrug ++

Landkreis Verden (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Achim. Am Sonntag kam es zwischen 13:15 Uhr und 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Rohöfe. Ersten Informationen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

