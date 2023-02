Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle aus Pkws in Neuss und Grevenbroich

Neuss; Grevenbroich (ots)

Am Montag (13.02.) und Dienstag (14.02.) kam es in Neuss und Grevenbroich zu Diebstählen aus Pkw.

An der Bergheimer Straße in Neuss wurde von Montag auf Dienstag, zwischen circa 17:00 Uhr und 06:30 Uhr, eine Geldbörse aus einem Pkw entwendet. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Aufbruchspuren.

Hingegen wurde in Neuss an der Straße "Am Südpark" die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Die Tat geschah zwischen Montag, circa 22:20 Uhr, und Dienstag, circa 08:30 Uhr.

An der Friedensstraße in Grevenbroich durchwühlten unbekannte Tatverdächtige von Montag, circa 16:30 Uhr, auf Dienstag, circa 09:00 Uhr, ein Fahrzeug und entwendeten Wertgegenstände. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei das Fahrzeug beschädigt.

In Grevenbroich wurde am Dienstag zwischen circa 05:25 Uhr und 05:30 Uhr eine Handtasche aus einem Pkw entwendet. Dies geschah an der Straße "Zur Hammhöhe".

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell