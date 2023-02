Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Meerbusch, Neuss und Grevenbroich

Meerbusch, Neuss, Grevenbroich (ots)

Drei Einbrecher drangen am Dienstagabend (14.02.), in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Alter Kirchweg in Meerbusch ein. Die Unbekannten hatten die Verglasung einer Terrassentür eingeschlagen und im Haus nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Uhren erbeutet.

Ein Zeuge hatte die Männer gegen kurz vor 21:00 Uhr, beim Verlassen des Grundstücks über den Zaun beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Täter sollen im Alter von circa 20 bis 30 Jahren sein. Sie waren dunkel gekleidet und hatten eine Sporttasche bei sich. Einer der Männer soll mit einer Maske, einer Sonnenbrille und einer Kapuze "maskiert" gewesen sein. Zwei der Einbrecher hatten dunkle Bärte.

Ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Hohen Weg in Neuss wurde am Dienstag (14.02.), in der Zeit von 16:30 bis 19:40 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten die Balkontür der Hochparterrewohnung aufgehebelt und das Mobiliar nach Wertsachen durchsucht. Was die Diebe erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch den Kriminaldauerdienst noch nicht fest.

Die 53 Jahre alte Wohnungsinhaberin hörte beim Heimkommen Geräusche und vermutet, dass die Täter in dem Moment die Flucht ergriffen haben. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zwei versuchte Wohnungseinbrüche ereigneten sich in der Zeit von Montag (13.02.), 16:00 Uhr, bis Dienstag (14.02.), 17:00 Uhr, an der Böhlerstraße in Grevenbroich. Einbrecher hatten erfolglos an den Wohnungstüren zweier Einfamilienhäuser gehebelt, waren aber nicht in die Objekte gelangt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Fachberater der Kripo bieten eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz an. Die Experten sind am Mittwoch (22.02.), von 15:00 bis 18:00 Uhr, unter der Rufnummer 02131 300-25518 erreichbar. Weiter Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell