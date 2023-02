Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior bestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Dienstag (14.02.). gegen 15:15 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür eines Seniors an der Schelmrather Straße in Neuss, der sich als Wasserwerke-Mitarbeiter ausgab. Der Mann behauptete, die Wasserleitungen im Haus prüfen zu müssen, und erschlich sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Seniors. Dieser sollte ihm helfen, indem er die Wasserhähne betätigen sollte. Derweil sah sich der vermeintliche Wasserwerke-Mitarbeiter wohl in den restlichen Räumen um, denn mit ihm verschwanden dann unmittelbar auch eine Bargeldsumme sowie Schmuck. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er soll dunkle Haare gehabt haben und war unter anderem bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 12 hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell