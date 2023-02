Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Kommen Sie sicher und gelassen an Ihrem Ziel an!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 7. Kalenderwoche 2023

(cl/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Obertshausen, Tempelhofer Straße, Höhe Waldspielplatz (Schule); L 3416, Tannenmühlkreisel in Richtung Hainstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Gelnhausen, Philip-Reis-Straße, in Richtung Berliner Straße (Schule);

14.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Unfallschwerpunkt); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); Niederdorfelden, Oberdorfelder Straße, im Bereich der Schulzufahrt (Schule); Hanau, Antoniterstraße in Richtung Alter Rückinger Weg (Schule);

15.02.2023:

Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg" (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Offenbach, Schubertstraße (Schule); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 44, Neu-Isenburg in Richtung Mörfelden, Am Ausbauende B 44 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

16.02.2023:

Offenbach, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); Gelnhausen, Freigerichter Straße, in Höhe Hallenbad (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

17.02.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

18. und 19.02.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Orb (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 10.02.2023, Pressestelle, Christopher Leidner und Merlin Winges

