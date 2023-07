Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein 50-jähriger Ladendetektiv hat sich am Freitag (07.07.2023) beim Versuch einen Ladendieb festzuhalten leicht verletzt. Kurz vor 14.00 Uhr beobachtete der 50-Jährige in einem an der Sophie-Tschorn-Straße gelegenen Lebensmittelgeschäft einen Mann, wie dieser eine Sushibox in seine Umhängetasche steckte und lediglich zwei Flaschen Bier an der Kasse bezahlte. Der Detektiv sprach den Mann an, worauf dieser dem Detektiven Pfefferspray ins Gesicht sprühte und ihn mit einer der Flaschen attackierte. Die Spraywolke führte bei der 44-jährigen Kassiererin und einem 60-jährigen Kunden ebenfalls zu Augenreizungen. Hierdurch wurden alle drei Personen leicht verletzt. Der Täter, der unerkannt flüchten konnte, soll zirka 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur, einen dunklen Bart und eine Glatze. Weiterhin trug er ein schwarzes T-Shirt mit einer "Drei" als Aufschrift, eine schwarze Umhängetasche und einen großen Kopfhörer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

