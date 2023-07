Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Niedergeschlagen und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter Täter hat am Montag (10.07.2023) einen 58 Jahre alten Mann am Leonhardsplatz ausgeraubt. Der 58-Jährige hielt sich gegen 00.15 Uhr im Leonhardsviertel auf, als ihm der Unbekannte unvermittelt auf den Hinterkopf schlug. Nachdem der Mann zu Boden stürzte, griff ihm der Täter in die Hosentasche, raubte ihm sein Mobiltelefon und rannte in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die wenig später auf den leicht verletzten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Rathaus aufmerksam wurden, verständigten in der Folge die Polizei. Weitere Zeugen, die insbesondere Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

