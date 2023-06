Ulm (ots) - Gegen 6.45 Uhr war eine Toyota-Fahrerin in der Biberacher Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ringschnait. Im Kreisverkehr an der Straße Bahnhof fuhr ein Radfahrer. Auf dessen Vorfahrt achtete die 23-Jährige nicht. Sie fuhr in den Kreisel und streifte das Pedelec am Hinterrad. Der Radfahrer ...

mehr