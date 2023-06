Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Hütten aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte zwei Gartenhütten bei Geislingen auf.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.20 Uhr brachen Unbekannte in einer Gartenanlage zwischen der Eyb und Fils zwei Hütten auf. Eine Gartenhütte hatten die Täter mit silberner Farbe besprüht. Entwendet hatten die Unbekannten nichts. Die Polizei Geislingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Wie hoch die Schäden an den Gartenhütten sind, ist unklar. Denn die Hütten wurden bereits tags zuvor aufgebrochen und danach nur notdürftig mit Brettern verschlossen. Ob es sich in den beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis:

Auch in Schrebergärten kann man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen, darauf weist die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1233270 (JS)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell