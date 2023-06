Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vor der Polizei geflüchtet

Am Donnerstag konnte die Polizei in Geislingen einen 25-Jährigen vorläufig festnehmen.

Ulm (ots)

Gegen 4.15 Uhr sah eine Polizeistreife einen Motorroller in der Stuttgarter Straße fahren. Darauf saßen zwei Männer. Ein Versicherungskennzeichen war an dem Motorroller nicht zu erkennen. Der Fahrer des Zweirades stoppte nicht und flüchtete. In der Straße Auchtweide konnte der Roller gestoppt werden. Der Fahrer, ein 25-Jähriger, konnte vorläufig festgenommen werden. Seinem Sozius gelang die Flucht. Der 25-Jährige schien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol zu stehen. Er musste Blutproben abgeben. Die sollen nun Klarheit bringen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller in der vorangegangenen Woche in Geislingen entwendet wurde. Auch fand die Polizei bei dem Mann etwa sieben Gramm einer weißen Substanz. Die soll untersucht werden, um was es sich handelt. Die Ermittlungen der Geislinger Polizei dauern an.

