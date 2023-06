Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Streit eskaliert

Am Mittwoch bedrohte in Uhingen ein Mann eine Frau mit einem Messer.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit kam es zwischen der 35-Jährigen und dem 43-Jährigen zu einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße. Vorausgegangen waren bereits Streitereien die vergangenen Tage. Der Mann zerriss der Frau das T-Shirt und drohte ihr mit einem großen Küchenmesser. Polizeistreifen rückten an und beruhigten die Gemüter. Die Polizei nahm dem 43-Jährigen das Messer ab und brachte ihn auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Das Polizeirevier Uhingen ermittelt nun gegen ihn.

+++++++ 1227515 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell