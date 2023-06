Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Mittwoch verursachte ein 53-Jähriger in Giengen a.d. Brenz einen Schaden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr in der Hauptstraße. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Bachhagel. Auf Höhe der Einmündung Staufener Straße hielten vor ihm wegen einer roten Ampel mehrere Fahrzeuge. Das bemerkte der Fahrer des Mercedes zu spät. Er fuhr dem Nissan einer 45-Jährigen in das Heck. Den Nissan schob es auf einen BMW eines 20-Jährigen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei Giengen ermittelt nun wie es genau zu dem Unfall kam. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 7.000 Euro.

Tipp der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

