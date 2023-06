Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Exhibitionist zeigt sich

Während der Gassi-Runde ist eine Hundehalterin am Mittwoch in Dürmentingen auf einen 48-jährigen Exhibitionisten gestoßen.

Kurz nach 10.15 Uhr sei die 58-Jährige in der Fabrikstraße auf den Mann aufmerksam geworden. Die Frau war mit ihrem Hund in Richtung Burgau unterwegs und musste über heruntergefallene Äste steigen. Dabei wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der im Gebüsch stand und telefonierte. Zeitgleich hatte der Mann bei heruntergelassener Hose an seinem Glied manipuliert. Die Frau handelte richtig und ging scheinbar unbeeindruckt weiter. Kurz darauf verständigte sie die Polizei. Eine Polizeistreife rückte an und konnte den 48-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt jetzt. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche

