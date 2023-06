Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Müllcontainer angezündet

Ein Brand zog am Donnerstag einen Großeinsatz von Einsatz- und Rettungskräften in Geislingen nach sich.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.45 Uhr brannte ein Müllcontainer vor einem Wohngebäude in der Stuttgarter Straße. Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr konnte den brennenden Container schnell löschen. Durch die starke Rauchentwicklung drang der Rauch in mehrere Wohnungen. Viele Bewohner hatten die Fenster aufgrund der Wetterlage geöffnet. Alle Bewohner konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Durch den Rauch erlitten eine Frau mit ihren beiden Kleinkindern und ein junger Mann Rauchgasvergiftungen. Sie kamen in eine Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete die Wohnungen. Diese konnten im Anschluss wieder betreten werden. Ersten Schätzungen zufolge, dürfte der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Ein Zeuge sah wohl, dass ein Unbekannter den Container vor das Gebäude geschoben und den Container angezündet haben soll. Danach flüchtete der Unbekannte. Es kann nur gesagt werden, dass er schlank und schwarz bekleidet war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

