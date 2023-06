Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Auf Auto zugefahren

Nach einer gefährlichen Fahrt bei Mietingen ist am Dienstag ein Autofahrer geflüchtet.



Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW auf der Landstraße von Mietingen in Richtung Baustetten. Auf Höhe des Funkmastturms kam ihm auf gerader Strecke ein Auto entgegen. Der fuhr wohl absichtlich mehrere hundert Meter komplett auf seiner Fahrspur. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, bremste der 44-Jährige sein VW stark ab und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Auch der Entgegenkommende bremste sein Auto ab und fuhr dann an dem stehenden VW vorbei. Dabei streckte der Mann dem 44-Jährigen den Mittelfinger entgegen und flüchtete in Richtung Mietingen. Zu einem Schaden an dem VW kam es nicht.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich einem Audi A3, älteres Baujahr, mit dem Teilkennzeichen BC - ? handeln. Der Audi hatte eine auffallende Beklebung an der Frontscheibe in roter Farbe. Zu dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es eine männliche Person war. Nach ihm sucht jetzt das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300), das wegen Beleidigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

