POL-UL: (UL) Ehingen - Kein Führerschein und betrunken

Am Dienstag soll ein junger Mann in Ehingen einen Unfall verursacht haben.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr meldete ein 19-Jähriger einen Unfall in der Lindenstraße. Die Polizei Ehingen traf kurz darauf den Anrufer an seinem beschädigten VW an. Die Polizeibeamten ermittelten als mutmaßlichen Fahrer jedoch einen anderen 19-Jährigen. Der soll sich wohl vor dem Unfall den Schlüssel und das Auto des Anrufers bei einem gemeinsamen Zechgelage genommen haben. Anschließend verursachte er mutmaßlich den Unfall. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Stein. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizisten trafen den Verdächtigen wenige hundert Meter entfernt an und führten einen Alkoholtest durch. Der zeigte einen Wert von über 2,8 Promille. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. Der Verursacher blieb unverletzt.

Die Polizei warnt:

Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

