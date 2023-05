Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am 30.05.2023, in der Zeit von 10.25 Uhr bis 10.35 Uhr, parkte der Geschädigten seinen Pkw, BMW, rückwärts in einer Parkbucht auf dem Parkplatz "Blaue Straße" in Jever. Innerhalb dieses kurzen Zeitraumes stieß der Unfallverursacher auf unbekannte Weise gegen den vorderen, rechten Stoßfänger des geparkten Pkw, sodass dieser stark beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

