POL-WHV: Mehrere Seitenscheiben von Autos in Varel eingeschlagen

Varel (ots) - Am 29.05.2023, gegen 9:00 Uhr wurde der Diebstahl eines Ford Kuga vom Gelände eines Autohandels in Langendamm angezeigt. Ermittlungen ergaben, dass der PKW offensichtlich bereits in der Nacht des 27.05.2023 entwendet worden war. Ebenfalls am Montag, gegen 17:30 Uhr meldete ein Hamburger, dass er in seinem Vorgarten in der Hansestadt einen Schlüssel gefunden hatte, den er nicht zuordnen konnte. Durch ...

